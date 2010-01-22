Документы посла РФ оформили с нарушением международных норм?

В Министерстве иностранных дел России разработали процедуру, позволяющую послу РФ Михаилу ЗУРАБОВУ избежать встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№10 от 22 января), в верительной грамоте М.ЗУРАБОВА не будет указана фамилия действующего Президента Украины. В Секретариате Президента газете дали понять, что Киев откажется аккредитовать М.ЗУРАБОВА на основании такой верительной грамоты.

Газета отмечает, что украинско-российское противостояние, связанное с запланированным приездом в Украину посла М.ЗУРАБОВА, продолжается. Как сообщало издание, во вторник Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал указание М.ЗУРАБОВУ, который с момента своего назначения четыре месяца назад исполнял обязанности посла, не покидая Москвы, отправиться в Украину. Временный поверенный в делах РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ в среду уточнил, что М.ЗУРАБОВ приедет в Киев до второго тура выборов. Однако оставалось неясным, как послу удастся избежать процедуры вручения верительной грамоты Президенту В.ЮЩЕНКО.

Вчера газете удалось выяснить детали дипломатической процедуры, выбранной Москвой. МИД России подготовил М.ЗУРАБОВУ верительную грамоту, оформленную с отступлением от международных норм.

"Грамота направляется на имя "Его превосходительства, Президента Украины", однако фамилия и имя Президента не указаны", – сообщил газете собеседник в российском МИДе. По его словам, этот дипломатический ход позволит М.ЗУРАБОВУ вручить копию грамоты министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО, получить аккредитационную карту и приступить к исполнению обязанностей посла, а оригинал документа передать уже новому главе государства после его инаугурации. Собеседник газеты отметил, что в тексте Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года не описан формат верительной грамоты и отсутствует норма, обязывающая Россию начинать документ с именного обращения к Президенту.

Вчера в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА, М.ЗУРАБОВА и посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО. Официально МИД России и Украины не сообщают об итогах этой встречи и не комментируют ситуацию с оформлением грамоты. Но один из влиятельных украинских дипломатов отметил, что Киев не допустит столь грубого нарушения процедуры.

"Верительная грамота должна быть оформлена с соблюдением всех традиций, а ЗУРАБОВ должен пройти всю процедуру. Если он вручает копию грамоты Петру ПОРОШЕНКО – пусть встретится также с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и вручит ему оригинал. Иначе мы будем настаивать, чтобы первая часть процедуры – передача копии грамоты и аккредитация посла – тоже не состоялась", – сказал собеседник газеты.

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК заявил «Коммерсанту», что надеется на соблюдение Москвой всех общепринятых правил.

"Помимо Венской конвенции, есть традиция и установленная практика двусторонних отношений. Все четыре предыдущих посла России в Украине привозили верительные грамоты с указанием имени Президента Украины. Мы не видим необходимости менять эту практику",– подчеркнул А.ГОНЧАРУК.

Исходя из конфликтности ситуации, газета не исключает, что Кремлю вновь придется отложить приезд посла, или же М.ЗУРАБОВ будет вынужден приехать в Киев как частное лицо и работать в течение одного-двух месяцев в качестве специального представителя Президента РФ по развитию торгово-экономических связей без статуса главы дипмиссии.