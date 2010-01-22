Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 9.00 он возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 12.00 В.ЮЩЕНКО выступит с речью по случаю Дня Соборности Украины в Национальной опере Украины и вручит государственные награды, а также посмотрит концертную программу. В прямом эфире мероприятие будут транслировать НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».

*** 22 января 1919 года в первую годовщину провозглашения независимости УНР Директория издала Универсал, которым провозглашалось образование единой независимой Украинской Народной Республики. Именно этот документ, известный як Акт Единения, в торжественной обстановке был произнесен на Софийской площади.

День Соборности учрежден в Украине согласно Указу Президента Украины №42 от 21 января 1999 года, после 2005 года провозглашения Акта Единения стали отмечать на государственном уровне. В частности, 13 января 2006 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО издал Распоряжение «О праздновании в 2006 году Дня Соборности Украины». 4 марта 2008 года глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об установлении Дня Соборности государственным праздником (нерабочим днем). Однако этот законопроект был снят с рассмотрения парламента. 13 декабря 2008 года глава государства подписал Указ №1158 «О праздновании 90-й годовщины провозглашения Акта Единения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики». 1 декабря 2009 года Президент Украины подписал Указ №986 «О праздновании в 2010 году Дня Соборности Украины».