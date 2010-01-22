Российский посол может получить в Киеве "гарбуз"

Прибытие на Украину нового посла России Михаила Зурабова грозит вылиться в новый дипломатический скандал.

Как стало известно газете "Коммерсант", Секретариат Президента Украины намерен рекомендовать МИД не принимать у господина Зурабова копии верительных грамот, поскольку в них, по информации Киева, не указано имя украинского Президента, которому эти грамоты посол будет вручать.

Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев Михаил Зурабов должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После же вручения верительных грамот Президенту он станет послом и де-юре.

Между тем, по информации "Коммерсанта", СП рекомендовал министерству не принимать документы у господина Зурабова, если в них не будет указано имя Президента. По словам собеседника журналиста, в Секретариате это считают "нарушением всех дипломатических норм" и попыткой "унизить главу Украины", поскольку господин Ющенко все еще является действующим Президентом.

Замглавы СП Андрей Гончарук заявил "Коммерсанту", что "надеется на соблюдение Москвой общепринятых канонов при оформлении дипломатических документов". Другой собеседник журналиста из окружения В.Ющенко был категоричнее: по его словам, Киев не допустит столь грубого нарушения процедуры. "В этом случае мы будем настаивать, чтобы передача МИДу копии грамот также не состоялась", - предупредил он.