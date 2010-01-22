Тимошенко встретит День Единения во Львове

22 января во Львове будет находиться премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного избирательного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, в программе ее пребывания: в 15.00 - возложение цветов к Мемориалу воинам на Лычаковском кладбище, в 17.00 - участие в торжественном заседании по случаю Дня Единения в Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой.

В 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова начнется праздничное вече с участием Ю.ТИМОШЕНКО, по завершении которого - концерт «С Украиной в сердце» с участием известных украинских исполнителей Нины МАТВИЕНКО, Александра ПОНОМАРЕВА и группы «Мандры», - информирует пресс-служба.

По данным организаторов, планируется, что участие в праздничном вече примут около 10 тысяч человек.