Тимошенко подпишет соглашение с Днепропетровской областью

В ближайшее время правительство планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Днепропетровской областью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании в городском совете Кривого Рога.

Она отметила, что, прежде всего, в этом соглашении должны быть определены пять основных направлений сотрудничества, а также ключевые города, на которых необходимо сосредоточить внимание.

В ответ председатель Днепропетровской облгосадминистрации Владимир БОНДАРЬ заявил, что на данный момент практически заканчивается подготовка соглашения, и в ближайшие дни документ может быть подписан.

«Я думаю, что у нас через неделю будет возможность подписать это соглашение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что за первый квартал текущего года правительство должно подписать соглашения о региональном развитии со всеми областями Украины.

«Я хотела бы, чтоб эта программа на базе соглашений по региональному развитию между каждой областью и правительством была подписана до 1 апреля 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что финансирование этой программы должно быть предусмотрено в бюджете 2010 года.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для каждой области будут определены приоритетные направления развития. Вместе с тем, она подчеркнула, что в соглашениях о региональном развитии для каждой области необходимо будет определить несколько зон приоритетного развития.