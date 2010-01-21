Когда будут результаты первого тура?

Центральная избирательная комиссия прогнозирует установление итогов голосования на выборах Президента Украины 17 января в конце этой, в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Мы надеемся закрыть вопрос принятия протоколов окружных избирательных комиссий с тем, чтобы приступить к установлению итогов голосования, во-первых, в пределах заграничного округа, а впоследствии подойти к итогам голосования в целом по Украине. Когда это может быть – это может быть как конец этой недели, так и начало следующей», - сказал А.МАГЕРА.

По состоянию на 16 часов ЦИК обработала 202 протокола ОИК, и 16 были на рассмотрении.

Вместе с тем А.МАГЕРА прогнозирует, что разница между предварительными результатами выборов Президента и конечными не превысит 0,1%.