БЮТ в знак протеста покинул сессионный зал (обновлено)

Члены фракции БЮТ покинули сессионный зал парламента из-за невключения в повестку дня работы Верховной Рады проекта постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции "Межигорье".

Как сообщил УНИАН народный депутат от БЮТ Сергей САС, фракция покинула сессионный зал, поскольку председатель ВР Владимир ЛИТВИН отказался включить в повестку дня проект постановления о создании ВСК по «Межигорью».

По его словам, В.ЛИТВИН «ввел в заблуждение парламент», когда сказал, что проектом постановления не предусмотрен состав ВСК. С.САС утверждает, что в документе предлагается включить в состав ВСК пять народных депутатов – двух из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и трех из БЮТ. Он также отметил, что В.ЛИТВИН должен был без голосования включить в повестку дня данный проект постановления, чтобы парламент мог определиться по данному вопросу.

Фракция БЮТ на вечернем заседании ВР в очередной раз настаивала на необходимости рассмотрения вопроса о создании ВСК по «Межигорью», но В.ЛИТВИН отметил, что относительно этого проекта постановления нет заключения профильного комитета, а также им не предлагается состав комиссии. Спикер также отметил, что другая сторона предлагает создать ВСК по расследованию фактов сокрытия премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО своих доходов.

В.ЛИТВИН в который раз призвал БЮТ и Партию регионов не втягивать парламент в противостояние накануне второго тура президентских выборов.