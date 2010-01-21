Ющенко внес кандидатуру на место члена ЦИК

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Виктора ЮЩЕНКО о назначении Валерия КАРПУНЦОВА членом Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что В.КАРПУНЦОВ является заместителем генерального директора Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию. Заслуженный юрист Украины, награжден отличиями Союза юристов Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 января от должности члена ЦИК был освобожден А.ПИСАРЕНКО в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной службе – в марте ему исполнилось 65 лет.