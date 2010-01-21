Эксперт назвал главную проблему во втором туре для Тимошенко

Перед вторым туром президентских выборов поддержка кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО может составить на Востоке Украины дополнительных 10% при условии выстраивании эффективной системы защиты результатов голосования. Как сообщили УНИАН в Агентстве моделирования ситуаций, с таким прогнозом выступил директор агентства Виталий БАЛА.

«Главная проблема для ТИМОШЕНКО – вопрос явки и сохранения достигнутого результата. Однако главным выводом можно считать тот факт, что дополнительный позитивный багаж только на Востоке Украины для премьер-министра составляет от 7 до 10%», - отметил эксперт. При этом, он считает, что часть избирателей кандидатов в президенты Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Владимира ЛИТВИНА неизбежно проголосуют за Ю.ТИМОШЕНКО. «Это тот электорат, который уже не связывает своего будущего с командой ЯНУКОВИЧА, олицетворяющей последние 5 лет власть в регионе. Также данные первого тура полностью дезавуируют команду ЯНУКОВИЧА, обвинявшую ТИМОШЕНКО в задействовании админресурса», - говорит В.БАЛА. По его словам, пока были исключительно такие действия представителей местной власти на Донбассе.

По мнению В.БАЛЫ, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ начинает терять в голосах на Донбассе исключительно благодаря коррупции местной власти и провалам в управлении ставленников Партии регионов.

«Очевидно, что местная власть, 5 лет которую в регионе представляет команда ЯНУКОВИЧА, достаточно жестко дискредитирует своего нынешнего кандидата. Динамика региональной поддержки для ЯНУКОВИЧА крайне негативная», - считает В.БАЛА. По сравнению с 2004 г., он потерял здесь более 900 тыс. голосов, отметил эксперт. С такими показателями сложно рассчитывать на безоговорочную поддержку в регионе, а это значит, что Донбасс таки начинает менять свои приоритеты, уверен он.