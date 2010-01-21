Верят ли украинцы, что второй тур выборов пройдет честно (опрос)

Около трети украинцев верят в то, что второй тур президентских выборов пройдет честно.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования Института Горшенина, переданного в УНИАН сегодня.

В частности, 31,5% украинских избирателей считают, что второй тур президентских выборов будет честным. Каждый пятый респондент (24,9%) полагает, что во время второго тура будут фальсификации, которые повлияют на результат президентских выборов, а каждый шестой опрошенный (15,6%) уверен, что фальсификации будут, но они не повлияют на результат выборов. Почти треть граждан Украины (28%) затруднилась ответить на данный вопрос.

Эксперты института отмечают, что большинство украинцев (71%) доверяет результатам первого тура президентских выборов, оглашенным Центральной избирательной комиссией. Не доверяют результатам ЦИК 18,8% респондентов, а каждый десятый избиратель (10,2%) затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство граждан Украины (89,9%) утверждает, что ни они сами, ни их знакомые не были свидетелями нарушений выборного процесса в первом туре президентских выборов. Заявили, что были свидетелями нарушений во время первого тура выборов 6,8% респондентов, а 3,3% - затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно опросу, подавляющее большинство украинцев (90,5%) заявило, что собирается голосовать во втором туре президентских выборов. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 85,5% респондентов, «скорее да» - 5%. Не собираются участвовать во втором туре выборов 7,1% опрошенных. Из них ответ «точно нет» дали 3,9%, «скорее нет» - 3,2% респондентов. Затруднились ответить, придут ли на избирательные участки 7 февраля, 2,4% граждан Украины.

Большинство украинцев (78,6%) уже решило, за кого будут голосовать во втором туре. Из них, 66,3% респондентов в своем выборе уверены полностью, а 12,3% - скорее уверены. Не решили окончательно, как будут голосовать 7 февраля, 4,6% избирателей. Из них, скорее не уверены в своей позиции 3,7%, совсем не уверены – 0,9%. Затруднились ответить, как будут голосовать во втором туре президентских выборов 16,9% опрошенных.

Телефонный опрос проводился с 18 по 20 января 2010 г. Институтом Горшенина. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.