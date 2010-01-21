Тимошенко жестко потребовала поднять зарплату на АрселорМиттал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила руководству ООО “АрселорМиттал Кривой Рог” повысить сотрудникам зарплату на 25% с 1 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение она сделала сегодня в ходе встречи с сотрудниками, руководством и профсоюзами предприятия.

Премьер-министр подчеркнула, что лично берет под контроль этот вопрос и надеется, что до конца января он будет решен положительно.

«Я поставила очень жесткое требование, и это требование будет проконтролировано мною до момента его реализации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в случае если требование выполнено не будет, то предприятие может лишиться некоторых льгот, предоставляемых правительством отраслевым предприятиям горно-металлургического комплекса.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если зарплата будет повышена, то возможно продление льготных условий, предусмотренных меморандумом, подписанным правительством с предприятиями отрасли, на первую половину 2010 года.

Кроме того, премьер пообещала разобраться со всеми замечаниями и проблемами, которые в ходе сегодняшней встречи были ей высказаны представителями профсоюзов предприятия.

В частности, эти проблемы касались кадровых вопросов и вопросов организации труда.

Как сообщал УНИАН, осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем еще четырежды продлевалось.

2 декабря 2009 года Кабинет министров принял решение продлить действие Меморандума взаимопонимания между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, которым предоставляются скидки к тарифам на железнодорожные перевозки продукции ГМК.

Кроме того, Кабмин отменил на І квартал 2010 газовый сбор для предприятий ГМК и химпрома.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.