ГПУ возбудила дело по факту изготовления дубликата печати ВАСУ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением работниками правоохранительных органов во время изготовления дубликата гербовой печати Высшего административного суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ГПУ, дело возбуждено по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины и передано для дальнейшего расследования в прокуратуру г. Киева.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря 2009 года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

В то же время Совет судей Украины 25 декабря отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

Также 14 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША.

Ранее, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была потеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.

15 января газета «Урядовий кур’єр» №7 (4158) опубликовала сообщение о наличии гербовой печати Высшего административного суда Украины и отсутствии необходимости признания ее недействительной.

16 января Ю.ЛУЦЕНКО призвал А.ПАСЕНЮКА предоставить для экспертизы МВД оригинал гербовой печати Высшего административного суда Украины.

В тот же день А.ПАСЕНЮК по просьбе руководства Министерства внутренних дел принес в МВД для экспертизы оригинал гербовой печати суда. Отвечая на вопрос журналистов на контрольном пропускном пункте здания МВД, он еще раз выразил убеждение, что остается единственным легитимным председателем суда.