Митрополит Владимир дал орден Рудьковскому

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир наградил орденом святителя Феодосия Черниговского Николая РУДЬКОВСКОГО, учредителя одноименного Благотворительного фонда.

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, церковной наградой Н.РУДЬКОВСКИЙ отмечен “за благочестивые труды по восстановлению дома, где нес подвиги преподобный Лаврентий Черниговский”.

Кроме того, в знак благодарности за организацию паломничества верующих и журналистов светских СМИ в город Бари, где хранятся мощи святителя Николая Чудотворца, предстоятель УПЦ МП подарил благотворителю одну из тысячи факсимильных копий Пересопницкого Евангелия.

Во время сегодняшней встречи Н.РУДЬКОВСКИЙ поблагодарил митрополита Владимира за внимание к его трудам, а архипастырь благословил его на дальнейшую благотворительную деятельность.

Согласно сообщению сайта УПЦ МП, в декабре прошлого года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир осуществил паломническую поездку в Италию. 19 декабря, в день памяти святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, предстоятель УПЦ МП возглавил Божественную литургию в крипте базилики святого Николая в городе Бари.

Именно в этой крипте с конца ХІ века находятся честные мощи святителя. Базилика принадлежит монастырю ордена доминиканцев, но руководство разрешает проводить здесь и православные богослужения. Мощи святого похоронены на глубине около одного метра под полом крипты и закрыты со всех сторон железобетонными блоками. Над местом захоронения устроен алтарь. Святые мощи уже на протяжении многих веков выделяют особую жидкость — святое миро. Именно поэтому святителя Миколая еще зовут Мироточивым. На одной из плит, которые закрывают мощи, устроены небольшие дверцы, через которые можно доставать святое миро. Один раз в год (9 мая) настоятель и монахи монастыря открывают дверцы и достают миро, которое собралось из мощей за год. Эта процедура происходит публично, и каждый желающий может ее увидеть собственными глазами.

19 декабря в Бари традиционно приезжают многочисленные православные паломники из нескольких стран. Преобладают среди них россияне, украинцы и молдаване.