Благодаря ВР пить в Украине станут меньше?

Председатель подкомитета по вопросам рекламы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена КОНДРАТЮК уверена, что, благодаря принятому сегодня закону об ограничении потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков, пьянства в общественных местах станет меньше.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Е.КОНДРАТЮК в связи с принятием Верховной Радой Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков)».

По словам Е.КОНДРАТЮК, принятие нового закона о государственном регулировании производства и оборота алкоголя – радикальный и решительный шаг к построению современного, культурного европейского общества. Применение принятого закона положит конец употреблению пива и слабоалкогольных напитков в общественном транспорте, на остановках, в подземных переходах, на территории детских площадок, в учебных, образовательно-воспитательных заведениях и в других общественных местах, подчеркнула депутат.

Чрезвычайно важно, отметила Е.КОНДРАТЮК, что законом устанавливается ряд запрещений и ограничений не только относительно употребления, но и продажи слабоалкогольных напитков.

«Главное задание, которое мы ставили перед собой, работая над законом, преодолеть крайне негативные, нецивилизованные проявления поведения, можно сказать, отсутствие культуры потребления алкоголя у людей”, - сказала она. К сожалению, констатировала Е.КОНДРАТЮК, “для многих наших граждан, особенно молодежи, стало нормой пить пиво на улице, не прячась, едва ли не кичась этим”. Это, по ее словам, приводит к развитию детского алкоголизма, росту уличной преступности, создается некомфортная среда для граждан в общественных местах. “Явление приобрело ужасные масштабы, и требовало мощного противодействия”, - подчеркнула депутат.

По ее мнению, закон имеет две сильные стороны. Первая – четкий механизм его реализации. И это гарантия, что он будет действовать, и пьянства в общественных местах станет меньше.

Вторая сильная сторона, по словам Е.КОНДРАТЮК, заключается в том, что “нам удалось преодолеть пропитанные духом печально-известной антиалкогольной кампании середины восьмидесятых популистские инициативы, которые предусматривали полное запрещение рекламирования определенных видов товаров, в том числе и слабоалкогольных напитков”.

В то же время она отметила, что установление запрещений, которые вводятся принятым сегодня законом, не имело бы надлежащего позитивного эффекта без внесения изменений в действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях. Поэтому Е.КОНДРАТЮК настояла на внесении соответствующих поправок в административный кодекс, которыми установлена административная ответственность за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, а также их распитие в запрещенных законом общественных местах и т.д. Данные поправки, которые были поддержаны и профильным комитетом, и парламентом, и которые стали частью принятого сегодня закона, способны, по мнению Е.КОНДРАТЮК, обеспечить реальное, а не декларативное ограничение потребления и продажи слабоалкогольных напитков.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому закону, запрещается, в частности, продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицами, не достигшим 18 лет.