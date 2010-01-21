У Януковича обрадовались приезду Зурабова

Фракция Партии регионов считает, что приезд в Украину Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации станет «стабилизационным фактором».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она подчеркнула, что «всегда лучше, когда посол есть».

По словам А.ГЕРМАН, «мы очень заинтересованы в улучшении отношений между Украиной и Россией, и приезд посла РФ в Киев мы прочитываем однозначно как фактор стабилизационный».

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.

Вместе с тем, 11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией, и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

19 января Президент России поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к выполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Украине.

20 января Временный поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ сообщил, что М.ЗУРАБОВ прибудет в Киев "в ближайшее время". "Посол приедет до второго тура выборов Президента Украины, назначенного на 7 февраля. Точную дату еще предстоит согласовать, но приезд состоится в ближайшее время", - сказал В.ЛОСКУТОВ.