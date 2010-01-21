Герман обвиняют в провокации

Исполняющий обязанности генерального директора КГРТРК Виктор Павлюк советует пресс-службе Партии регионов проверять факты относительно Киевской государственной региональной телерадиокомпании, чтобы потом не пришлось выяснять отношения в суде.

«Для меня эта ситуация и смешная, и парадоксальная. Наши новости ("За Київським часом" і "Час країни") выходят шесть раз в неделю - ежедневно, кроме воскресенья. В воскресенье на протяжении пяти или шести лет у нас ни одного выпуска новостей не было. А нас обвинили в том, что мы в день выборов вынуждали обнародовать лишь данные Национального экзит-пола», - сказал господин Павлюк.

Напомним, что 20 января Анна Герман сделала заявление, что Юлия Тимошенко «оказывает беспрецедентное давление» на журналистов, вынуждая их выдавать в эфир лишь контролируемые ее штабом материалы». Как пример она привела КГР ТРК. По ее словам, к ней обратился Александр Опанасенко из Киевской государственной региональной телерадиокомпании. «Он заявил, что их вынуждали в день выборов публиковать лишь данные Национального экзит-пола, который давал лучший прогноз для Тимошенко. Также сегодня, 20 января, им поступила команда из штаба Тимошенко транслировать приветствие Тимошенко с Крещением Господним», - сообщила госпожа Герман.

Виктор Павлюк подтвердил "Телекритике" факт обращения Александра Опанасенко (одного из менеджеров новостийной службы) к Анне Герман.

«Но сейчас он уже отказывается от своих слов, у меня есть его докладная. Почти вся телерадиокомпания в том числе и Опанасенко 17 января не работали, на работе была только техническая служба. Потому я расцениваю такое заявление как провокацию. Кому-то выгодно через наших сотрудников втягивать телекомпанию в напряженную ситуацию, которая и без того во время выборов нелегкая», - говорит Павлюк.

Виктор Павлюк убежден, что ТРК во время выборов сработала объективно и толерантно, со стороны кандидатов в президенты к ним не было никаких претензий.

Относительно приветствия Тимошенко, господин Павлюк сказал, что редакция новостей во вторник сама приняла решение о повторе приветствия с Крещением и президента Ющенко, и премьера Тимошенко в одном новостийном блоке в 13.00. Со своей стороны Виктор Павлюк считает это решение правильным.

Напомним, что заместитель председателя Госкомтелерадио Николай Билоус уже отбрасывал упреки относительно возможного использования ресурса областных государственных компаний для освещения предвыборной кампании Юлии Тимошенко. Он отмечал ТК, что вся агитация Тимошенко в эфирах государственных ТРК была проплачена из избирательного фонда кандидата.

«Телекритика»