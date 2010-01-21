Литвин готовится подать в суд на Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что обратится в суд, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня не внесет представление о назначении члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на заседании парламента.

Он отметил, что на сегодня подготовлено представление в суд «о невыполнении Президентом Украины соответствующего закона».

Как известно, во вторник ВР приняла решение об освобождении Анатолия ПИСАРЕНКО от должности члена ЦИК в связи с достижением им пенсионного возраста. Тогда на заседании парламента В.ЛИТВИН сообщил, что В.ЮЩЕНКО заверил, что в 12 часов в парламент будет подана новая кандидатура на данную должность.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, обращаясь к В.ЛИТВИНУ, отметил, что «в который раз и вас, и нас Президент Украины в присутствии своего представителя снова обманул». В ответ В.ЛИТВИН сказал: «…что слова в политике ничего не значат, вы это прекрасно понимаете».

В.ЛИТВИН отметил, что «если сегодня не будет этого представления (речь идет о кандидатуре на должность члена ЦИК – УНИАН), то очевидно придется вступить в судебный спор по этому поводу». При этом он напомнил, что решение Президента должно быть в пределах предложений, поданных от фракции Блока Литвина, которая сегодня не представлена в ЦИК.