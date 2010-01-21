Нардепы запретили продажу пива лицам, которым не исполнилось 18 лет

Верховная Рада Украины внесла изменения в ряд законодательных актов относительно ограничения употребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" проголосовали 359 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 1,2 до 8,5 процента объемных единиц и экстрактных веществ не более 14,0 г на 100 сантиметров кубических, изготовленные на основе водно-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенные или ненасыщенные диоксидом углерода.

Законом запрещается употребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения), на остановках транспорта, в подземных переходах; в учреждениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в лифтах и таксофонах; на детских площадках; на спортивных площадках: в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях. При этом, запрещается курение табачных изделий в лифтах и таксофонах; в учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; на детских площадках; на спортивных площадках; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения).

По закону, запрещается продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет.

На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курение табачных изделий.