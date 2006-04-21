Политическая карьера Черновецкого отходит на второй план

В столичной мэрии состоялось официальное представление Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, представление сделано премьер-министром Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, который зачитал два указа Президента об освобождении Александра ОМЕЛЬЧЕНКО от должности председателя КГГА и о назначении на эту должность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Обращаясь к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что с этого момента политическая карьера Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “отходит на второй план и на первый выступает карьера хозяйственника”.

Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что в дальнейшей роботе Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ понадобится опыт, полученный и в бизнесе, и в политической жизни.

“Все это нужно, чтобы справиться со всеми нелегкими проблемами, которые стоят перед столичным городом. Прошу новую городскую власть быть взвешенной в своих первых шагах”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он отметил также, что новая власть должна учесть ошибки своих предшественников, главными из которых было отсутствие диалога между властью и общественностью. С другой стороны, он попросил не зачеркивать все то наработанное, что было начато командой А.ОМЕЛЬЧЕНКО. “Этот опыт требует в беспристрастного анализа. Разобраться с ошибками предшественников важно, но еще более важно - сделать все необходимое для того, чтобы не повторить их самому”, - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Премьер-министр отдельно обратился к новоизбранным депутатам Киевского городского совета, призвав их найти общий язык между собой. “Политические силы, которые одержали победу на столичных выборах, должны, в первую очередь, руководствоваться интересами киевлян, интересами общества. И политические дрязги к приоритетам киевлян никоим образом не относятся”, - сказал он.

Обращаясь к мэру Киева он сказал, что легкой судьбы у него быть не может и в связи с этим пожелал политической мудрости и хозяйственного умения.

В ответ на это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил большое уважение Президенту и правительству Украины, которые дали возможность провести честные выборы. “Я всегда был высокого мнения относительно того, что делает Президент Виктор ЮЩЕНКО с первого дня своего пребывания в должности”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, он с грустью расстается с политикой.

“Я не политик, и мой спич сегодня не политический”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. А обращаясь к Ю.ЕХАНУРОВУ отметил: “Я каждый день все больше вхожу в хозяйственные вопросы и очень рассчитываю на ваш совет. Думаю, что с вашей поддержкой я буду предпринимать правильные шаги и у меня, и у членов моей команды все получится”.

Ю.ЕХАНУРОВ в свою очередь сказал: “Я имею большую надежду, что весь хозяйственный потенциал города, который имеет огромный опыт работы, будет работать как часы. И эта его работа будет обеспечена новой городской властью”.

Напомним, 20 апреля Президент Украины подписал указ об освобождении от должности председателя КГГА А.ОМЕЛЬЧЕНКО и назначении на эту должность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По закону о столице, председатель Киевсовета занимает должность председателя КГГА.