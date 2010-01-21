Тимошенко отбыла на родину
Поздно вечером премьер вернется в Киев
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня в Кривом Роге посетить ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и пообщаться с руководством предприятия.
Также в Кривом Роге Ю.ТИМОШЕНКО встретиться с административно хозяйственным активом города и бизнесменами.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью местной телекомпании.
Во второй половине дня Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить город Никополь и принять участие в церемонии вручения ордеров на квартиры в новостройках города. Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести совещание с административно хозяйственным активом Никопольского района и города Никополь и дать интервью местной телекомпании.
Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.