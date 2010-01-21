Тимошенко отбыла на родину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня в Кривом Роге посетить ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и пообщаться с руководством предприятия.

Также в Кривом Роге Ю.ТИМОШЕНКО встретиться с административно хозяйственным активом города и бизнесменами.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью местной телекомпании.

Во второй половине дня Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить город Никополь и принять участие в церемонии вручения ордеров на квартиры в новостройках города. Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести совещание с административно хозяйственным активом Никопольского района и города Никополь и дать интервью местной телекомпании.

Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.