Тимошенко обратилась к избирателям Тигипко

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что если Сергей ТИГИПКО не даст ответа на ее предложение стать премьер-министром до второго тура, то после президентских выборов она ему снова сделает такое предложение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции.

«Если Сергей ТИГИПКО все-таки не закончит определяться до второго тура, я могу всем людям, которые голосовали за С.ТИГИПКО, сказать, что после победы на президентских выборах я обязательно повторю ему это предложение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО не стала уточнять, какие еще предложения были сделаны С.ТИГИПКО, касающиеся кадровых назначений.

Как сообщал УНИАН, 20 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что предложила С.ТИГИПКО, который занял третье место по результатам первого тура голосования на выборах главы государства, возглавить правительство после избрания ее Президентом.

Между тем С.ТИГИПКО ранее заявлял, что не согласится на должность премьер-министра в случае победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО.

"Да, я провел переговоры и с ТИМОШЕНКО, и с ЯНУКОВИЧЕМ - в один день. Есть определенные предложения, но пока моя позиция не поменялась", - сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с тем С.ТИГИПКО допустил, что ситуация может поменяться, если он увидит "какие-то действия со стороны самих кандидатов". В частности, он пояснил, что ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не говорят о конкретных серьезных изменениях в стране, а только обещают.