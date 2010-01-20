Киевэнерго демонстрирует беспомощность в центре столицы

Несколько недель в центральной части Киева по улице Городецкого отмечаются перебои с электроснабжением. Как сообщили УНИАН жители дома №11, в среду электроэнергия исчезала трижды, каждый раз на несколько часов. “Аварийная бригада Киевэнерго уже не спешит, – сказал корреспонденту УНИАН охранник из дома №11. – Едут несколько часов, потому что знают – мало чем помогут. После их так называемого ремонта через 5–10 минут свет опять исчезает. От проблем с электроснабжением страдают жители и работники нескольких домов в самом центре города. Парадокс в том, что улица Городецкого пролегает за несколько десятков шагов от центрального офиса “Киевэнерго”.

В информационной службе “Киевэнерго” нам сообщили, что причина перебоев в перегорании предохранителя на подстанции. “Его меняют, а он опять горит через перегрузку”, – объяснила диспетчер №46. За более подробной информацей относительно перебоев с электроснабжением ее коллега (№23) посоветовала спросить в пресс-службе “Киевэнерго”.

Летом, по словам охранника, в том же доме по улице Городецкого через перебои с электроэнергией возник пожар, поскольку жители вынуждены были пользоваться свечами. “Выгорело несколько квартир на пятом и шестом этажах, потому что в доме деревянные перекрытия”, – сказал он.