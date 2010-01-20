Тимошенко сегодня проведет разбор полетов
11:33, 20 января 2010Политика
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Большое заседание в БЮТ
|Сергей Мищенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.
По его словам, заседание начнется в 15.00 под руководством лидера БЮТ, премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.
Участие в заседании, сказал С.МИЩЕНКО, примут, кроме народных депутатов, руководители областных избирательных штабов и центрального штаба.
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