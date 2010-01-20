Тимошенко сегодня проведет разбор полетов

Фракция БЮТ сегодня проведет расширенное заседание по итогам первого тура выборов Президента Украины и подготовки ко второму туру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, заседание начнется в 15.00 под руководством лидера БЮТ, премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Участие в заседании, сказал С.МИЩЕНКО, примут, кроме народных депутатов, руководители областных избирательных штабов и центрального штаба.