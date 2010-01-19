Янукович не повторит ошибку Ющенко

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ убежден, что Виктор ЯНУКОВИЧ в случае избрания его Президентом Украины не будет проводить люстрации чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

В частности, по словам В.САРАТОВА, «мы обсуждали тему люстрации с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время его последнего приезда в Севастополь, и он сам мне сказал, что не повторит ошибку, которую сделал Виктор ЮЩЕНКО, и пытаться убирать всех тех людей, которые работали в какой-то другой команде».

При этом В.САРАТОВ акцентировал: «Я не говорю в данном случае о КУНИЦЫНЕ (Сергей КУНИЦЫН - председатель Севастопольской городской госадминистрации - УНИАН), я говорю вообще. Поэтому слово «люстрация» применительно к тому, что собирается делать ЯНУКОВИЧ, не годится».

Вместе с тем, как сказал глава горсовета, «учитывая тот реальный резкий конфликт, который существует между городской Партией регионов, городским советом и городской администрацией, я думаю, такое решение все равно надо принимать. Потому что так работать нельзя».

Между тем В.САРАТОВ не исключил, что в ближайшее время «Блок Куницына» может сделать заявление о поддержке В.ЯНУКОВИЧА. По словам В.САРАТОВА, «я не знаю планов «Блока Куницына», но, представляя себе поступки, которые Сергей Владимирович делал последние пять лет, почти уверен, что такое заявление в ближайшее время последует». Он отметил, что С.КУНИЦЫН раньше поддерживал В.ЯНУКОВИЧА. (На выборах 2004 года С.КУНИЦЫН возглавлял избирательный штаб ЯНУКОВИЧА в АРК - УНИАН).

Говоря о работниках горадминистрации, руководителях райгосадминистраций города, В.САРАТОВ сказал: «Я считаю, что все равно надо бережно подходить к людям». «Я думаю, что это очень серьезный вопрос, надо будет очень внимательно советоваться, думать, как в этой ситуации быть, чтобы объединить, а не разъединять», - подытожил он.