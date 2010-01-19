Тимошенко назвала объединительную идею Украины

Кандидат на пост Президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что объединительной идеей Украины должна стать европеизация государства.

Об этом идет речь в размещенном на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее приветствии по случаю праздника Крещения.

«В этот святой день я утверждаю, что Украина станет красивым, сильным и справедливым европейским государством. Именно так я определяю миссию, роль и, в то же время, - объединительную идею для всей Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что праздник Крещения, который символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго, также должен стать праздником светлых и новых начинаний. "Нынче пришло время действовать, работать настойчиво и упорно, развивать независимую Украину, дарить ей успехи и победы, утверждая наши национальные амбиции", - подчеркнула она.

«Сегодня у нас есть первые ростки таких побед. Эти ростки были обеспечены талантом и настойчивым трудом наших предприятий, рабочих и учителей, деятелей культуры и искусств, врачей и наших спортсменов. Ведь Сила, Красота и экономические достижения всегда идут рядом", - говорится в приветствии.

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила за неравнодушие всех, кто в минувшее воскресенье пришел на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. "Я благодарна тем, кто отдал свой голос за меня как за кандидата в Президенты. Я вас никогда не подведу. Я также выражаю благодарность всем людям, которые проголосовали за светлое будущее нашего государства, за уверенное движение вперед. Весь мир увидел, что абсолютное большинство людей не хочет возвращаться в прошлое, и никогда не поддержат антиукраинские силы зла, которые цепляются за историю перед тем, как кануть в небытие", - отметила кандидат на пост Президента.

"Уверенно и твердо мы делаем все для того, чтобы занять достойное место в мире. И мы его с Вами займем. Так будет. Я ни на миг не сомневаюсь в этом. Пройдет всего несколько недель, и перед Украиной откроется новый путь. Путь светлых и важных побед. Время беспросветности и лихолетья сейчас заканчивается навсегда. Именно в эти дни, со светлого христианского праздника Крещения, начнется настоящее очищение Украины, ее величественное и достойное продвижение. Мы приближаем это мгновение вместе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.