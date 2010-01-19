Эксперт: у Тимошенко больше шансов на победу

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет больше шансов на победу на выборах с учетом распределения голосов других кандидатов.

Такое мнение выразил заместитель председателя отдела евразийских исследований компании „Exclusive Analysis” Иоанна ГОРСКАЯ в интервью Reuters.

«Результаты ТИМОШЕНКО в первом туре, возможно, лучше, чем ожидалось, а если посмотреть, куда пойдут голоса других кандидатов, то она имеет больше шансов на победу», - сказала эксперт.

По словам И.ГОРСКОЙ, голоса сторонников бывшего председателя Национального банка Сергея ТИГИПКО, который занял третье место с 13 процентами, могут сыграть важное значение.

Она также считает, что победа Ю.ТИМОШЕНКО в феврале может быть лучшим результатом для украинской экономики, ведь она будет способствовать скорейшему возобновлению ныне приостановленной программы МВФ.

«Если победит ТИМОШЕНКО, то стабильность, скорее всего, вернется быстрее, ведь она имеет доминирующую позицию в парламенте», - отметила И.ГОРСКАЯ.