УНИАН не приглашал обманутых штабистов

Украинские средства массовой информации получили электронное сообщение о том, что в УНИАН якобы состоится пресс-конференция “обманутых работников” штаба одного из кандидатов в президенты Украины (фамилия кандидата названа). “29 января 2010 года, – говорится в “сообщении”, – в УНИАН состоится пресс-конференция при участии работников технологического штаба” кандидата в президенты Украины, которым “не выплатили заработную плату”. Также, согласно тексту “сообщения”, “будет обнародована инсайдерская информация о тайных договоренностях” между кандидатом и другим кандидатом, который будет соревноваться во втором туре (названы конкретные фамилии).

В связи с этим УНИАН заявляет, что ни одной такой пресс-конференции в агентстве не запланировано. Никто по этому поводу к нам не обращался и не просил предоставить для этого наш конференц-зал.

Просим авторов подобных PR-операций воздержаться от рекламы нашего агентства, поскольку мы не имеем никакого отношения к такой деятельности и в дальнейшем также будем в стороне от этого.