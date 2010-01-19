Янукович опять обещает «услышать всех» и все учесть

Кандидат на должность Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает к сотрудничеству всех кандидатов в президенты, чтобы вместе воплотить надежды граждан на улучшение жизни.

Об этом идет речь в обращении В.ЯНУКОВИЧА к соотечественникам, текст которого размещен на официальном сайте ПР.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах, а также отметил: “Я хочу сказать избирателям, чьи кандидаты не попали во второй тур, – Ваши голоса не пропали. Все Ваши проблемы и пожелания будут услышаны и учтены. Ведь главный итог голосования - это начало процесса, который принесет Украине реальные изменения. Поэтому я приглашаю и призываю к сотрудничеству всех кандидатов в президенты Украины, чтобы вместе воплотить надежды граждан Украины во имя быстрого улучшения жизни!”.

При этом В.ЯНУКОВИЧ предложил создать Общественный совет и Национальный комитет реформ для обсуждения проблем стратегии развития Украины, для того, чтобы все идеи кандидатов в президенты, ученых, экспертов, направленные на быстрое возрождение Украины, обязательно были изучены, оценены и реализованы.

В своем обращении В.ЯНУКОВИЧ отметил, что политика и выборы не должны раскалывать общество, а наоборот - объединять людей, помогать искать пути решения сложных проблем. При этом он пообещал народу Украины, что будет работать так, чтобы граждане страны каждый месяц чувствовали реальное улучшение жизни.

”Я приглашаю всех граждан, всех ответственных политиков начать совместную работу по объединению страны, наведению порядка во власти, повышению жизненных стандартов, превращению Украины в экономически сильное государство, которое уважают в мире”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.