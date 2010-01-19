ЦИК приняла 29 протоколов с «мокрыми печатями» от ОИК

Центральная избирательная комиссия на данное время приняла 29 протоколов с «мокрыми печатями» от окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Также в пресс-службе отметили, что еще два избирательных округа в Кировоградской области не передали данные о результатах голосования на выборах Президента Украины.

Также ЦИК не имеет электронных версий протоколов о результатах голосования из пяти участковых комиссий заграничного избирательного округа.

Сейчас продолжается заседание ЦИК, на котором члены комиссии принимают протоколы с «мокрыми печатями» от ОИК.