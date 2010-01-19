В Мариуполе мужчина устроил стрельбу на улице

В Мариуполе Донецкой области сотрудники милиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, накануне днем в дежурную часть Ильичевского райотдела милиции г. Мариуполь поступило сообщение от жителей о том, что на одном из перекрестков пос. Горького слышны выстрелы.

По словам и.о. начальника сектора уголовного розыска райотдела милиции Игоря ВОСТРЯКОВА, прибывшие по вызову оперативники задержали на месте 44-летнего местного жителя. У него было изъято самодельное огнестрельное оружие и заряды к нему. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

По заключению эксперта, задержанный производил выстрелы из одноствольного гладкоствольного атипичного огнестрельного оружия. Установлено, что задержанный ранее судим за хранение наркотиков.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.