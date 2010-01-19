Янукович объявил войну своим «врагам»

Кандидат на должность Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал основные приоритеты в своей работе в случае избрания главой государства.

Об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к соотечественникам, текст которого размещен на официальном сайте ПР.

В частности, основными приоритетами в своей работе В.ЯНУКОВИЧ будет считать: борьбу с бедностью, повышение социальных стандартов и уровня жизни людей до европейского; наведение порядка во власти, формирование эффективной системы управления страной, борьбу за верховенство закона во всех сферах жизни; возобновление доверия к Украине со стороны ее соседей и международных партнеров.

Отметив, что в должности Президента страны необходимо заниматься не только «большой политикой», а, прежде всего, следует начинать с решения проблем простых людей, с поднятия экономики, В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Убежден: за несколько лет можно вернуть Украину к уровню 20 наиболее экономически развитых стран мира!”.

При этом он назвал имена своих нескольких “личных врагов” - Бедность, Коррупция, Безответственность, - и заявил, что им он объявляет войну.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что встречи с избирателями помогли ему улучшить Программу реформ «Украина для людей», которую он предложил народу Украины.