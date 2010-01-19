Березовский: Украине предстоит выбор между очень плохим и очень плохим

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО будет более демократичным Президентом Украины, чем лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Такое убеждение высказал опальный российский олигарх Борис БЕРЕЗОВСКИЙ в интервью "Левому берегу ".

По его словам, результат первого тура президентских выборов в Украине не был неожиданным. «По крайней мере, с точки зрения первого и второго места - ожидалось, что Виктор ЯНУКОВИЧ займет первое место, а Юлия ТИМОШЕНКО - второе. А вот что касается третьего места, которое занял Сергей ТИГИПКО, – мало кто думал, что так произойдет. Хотя для меня лично никакого удивления в этом нет, поскольку политики первого уровня – В.ЯНУКОВИЧ, Ю.ТИМОШЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО – просто всем надоели, так как их обещания не были выполнены…», - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его словам, «что касается перспективы, то выбор между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО - это выбор между очень плохим и очень плохим. Тем не менее, мои личные предпочтения на стороне Ю.ТИМОШЕНКО. Думаю, что в конечном счете она и станет Президентом. Но грань, как это было и в 2004 году, очень тонкая, я не могу исключить третьего тура: мне кажется, во втором туре различие между кандидатами будет очень небольшим, и возможно жесткое противостояние образца 2004 года».

По мнению Б.БЕРЕЗОВСКОГО, «Украину впереди ждут трудные испытания, и, как следствие, миру очень сложно будет строить стратегические отношения с Украиной. Юлия Владимировна обязана будет опираться на мнение народа. А вот Янукович это мнение будет просто игнорировать. И поэтому неопределенность Украины есть объективный, а не субъективный фактор. Это результат сегодняшнего состояния общества в целом. Огромная часть украинского общества консервативна, и эта часть еще не сделала окончательный выбор в пользу свободы”. При этом опальный российский олигарх убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО будет более демократичным Президентом, чем В.ЯНУКОВИЧ.