Рада со второй попытки преодолела вето Президента

Верховная Рада преодолела вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 разделу Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» «относительно срока на продажу земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 366 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

За данное решение проголосовали по 151 народному депутату из фракций БЮТ и Партии регионов, 16 народных депутатов из фракции НУ-НС, а также проголосовали в полном составе за данное решение фракции КПУ и Блок Литвина.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром парламент не смог преодолеть вето Президента Украины на закон продления моратория на продажу земли, поскольку из фракции БЮТ поддержали данное решение только 45 депутатов.

Позже заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса, и парламент поддержал решение о преодолении вето на данный закон.

Данным законом предусмотрено продлить мораторий на продажу земель до 1 января 2012 года.