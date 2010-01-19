ЦИК еще не получил протоколы из 21 избирательного участка

По состоянию на 12.30, Центральная избирательная комиссия еще не получила электронные версии протоколов о результатах голосования на выборах Президента Украины с 21 избирательного участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

По его словам, сейчас результаты голосования на выборах Президента Украины установлены по 99,93% протоколов.

В частности, ЦИК не получила данные из 16 избирательных комиссий по Украине и из 5 избирательных комиссий заграничного избирательного округа.

В Украине не предоставили информацию в ЦИК 7 избирательных участков из Кировоградской области, 3 – из Львовской области, 3 - из Сумской области, и 3 участка из Черкасской области.

Из-за границы не поступили данные о результатах голосования из Австрии, Грузии, Израиля, Германии и Португалии.

А.МАГЕРА выразил надежду, что вопрос подведения стопроцентных итогов результатов голосования по электронным протоколам будет закрыт в течение сегодняшнего дня.

Также он сообщил, что в ЦИК уже поступили 14 протоколов окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, в частности, из Киева, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей. «Люди в пути, и мы ожидаем, что они в ближайшее время приедут», - сказал А.МАГЕРА.