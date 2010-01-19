Количество членов НСЖУ превысило 17 тысяч

Национальный союз журналистов Украины насчитывает 17 тысяч 027 членов.

Такие данные содержит очередной статистический отчет НСЖУ по состоянию на 1 января 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Союза.

Как отметили в пресс-службе, хотя профессия стремительно феминизируется, в НСЖУ все же преобладают мужчины: в Союзе их 9 тыс. 768, женщин – 7 тыс. 259.

За прошлый год в ряды НСЖУ вступили 1044 творческих работника информационной сферы, из них 343, или 32,8% – в возрасте до 30 лет.