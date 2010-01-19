Северинсен считает, что у Тимошенко есть большой шанс

Советник украинского премьер-министра на общественных началах Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что Юлия ТИМОШЕНКО может победить во втором туре выборов.

Такое мнение она выразила в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Я думаю, она имеет большой шанс победить во втором туре”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН. При этом она отметила, что для этого Ю.ТИМОШЕНКО необходимо мобилизовать своих избирателей.

“Думаю, она имеет больше шансов нарастить количество голосов за себя, в то время, как Виктор ЯНУКОВИЧ практически исчерпал свой потенциал”, - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, после обработки 99,76% бюллетеней избирателей, В.ЯНУКОВИЧ получил по итогам тура 35,36% голосов, Ю.ТИМОШЕНКО – 25,02%.