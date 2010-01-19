Волынь поддержала Тимошенко и Тигипко

Лидером президентских выборов в Волынской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 53,9% избирателей (407 тысяч чел.) по итогам обработки почти 99% бюллетеней с 5 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержали 10,2% избирателей; на третьем – Виктор ЯНУКОВИЧ (9,6%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (5,42%).

Дальше идут Виктор ЮЩЕНКО (4,5), Владимир ЛИТВИН (4,25) и Олег ТЯГНИБОК (3,4).

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. С.ТИГИПКО - второй в двух округах и третий в трех, В.ЯНУКОВИЧ – наоборот, второй в трех округах и третий в двух. Четвертые места поделили А.ЯЦЕНЮК и В.ЛИТВИН. Пятые – А.ЯЦЕНЮК, В.ЮЩЕНКО и О.ТЯГНИБОК. Шестые - В.ЮЩЕНКО, П.СИМОНЕНКО и О.ТЯГНИБОК.