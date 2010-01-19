Харьков поддержал Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Харьковской области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали 50,2% избирателей (730 тысячи чел.) по итогам обработки 99,5% бюллетеней с 14 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержал 18,8% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (10,7%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (5,9%).

Дальше идут П.СИМОНЕНКО (4,75) Виктор ЮЩЕНКО (1,46), Владимир ЛИТВИН (1,36).

В.ЯНУКОВИЧ – первый во всех округах. С.ТИГИПКО - второй во всех округах, кроме одного (Лозовая, третье место), Ю.ТИМОШЕНКО – третья во всех округах, кроме Лозовой, где она вторая. А.ЯЦЕНЮК – четвертый в 11 округах и пятый – в трех. П.СИМОНЕНКО, наоборот – четвертый в трех округах и пятый в 10. В.ЮЩЕНКО - шестой в девяти округах, где седьмая позиция за В.ЛИТВИНЫМ и, наоборот, седьмой в пяти округах, где В.ЛИТВИН занял шестую строчку.