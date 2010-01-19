Киев выбрал Тимошенко и Тигипко

Лидером президентских выборов в г.Киеве, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 38% избирателей (482 тысячи чел.) по итогам обработки почти 95% бюллетеней с 10 избирательных округов города.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержал 19% избирателей; на третьем – Виктор ЯНУКОВИЧ (15,9%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (8,7%).

Дальше идут Виктор ЮЩЕНКО (3,8), Анатолий ГРИЦЕНКО (3,1), Владимир ЛИТВИН (2,52) и П.СИМОНЕНКО (2,49).

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. С.ТИГИПКО - второй во всех округах, В.ЯНУКОВИЧ – третий во всех округах. А.ЯЦЕНЮК – четвертый во всех округах. В.ЮЩЕНКО - пятый во всех округах. А.ГРИЦЕНКО – шестой в семи округах и седьмой в трех. У В.ЛИТВИНА – одна «шестерка», три «семерки», остальные – восьмые места. Две «шестерки» и четыре «семерки» - у П.СИМОНЕНКО