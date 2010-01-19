В Донецкой области поддержали Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Донецкой области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали 76% избирателей (1 миллион 855 тысяч чел.) по итогам обработки 100% бюллетеней с 22 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержали 7,25% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (4,35%), на четвертом – Петр СИМОНЕНКО (4,05%).

Дальше идут Арсений ЯЦЕНЮК (2,76), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,87%), Виктор ЮЩЕНКО (0,67).

В.ЯНУКОВИЧ – первый во всех округах. С.ТИГИПКО - второй во всех округах, кроме одного, Ю.ТИМОШЕНКО – третья во всех округах, кроме пяти. П.СИМОНЕНКО – четвертый во всех, кроме тех же пяти. У А.ЯЦЕНЮКА – все пятые позиции. И.БОГОСЛОВСКАЯ – шестая в половине округов, у В.ЮЩЕНКО пять шестых позиций.