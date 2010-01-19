В Луганской области поддержали Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Луганской области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали 71% избирателей (934 тысяч чел.) по итогам обработки 100% бюллетеней с 12 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержали 9,5% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (6,5%), на четвертом – Петр СИМОНЕНКО (5%).

Дальше идут Арсений ЯЦЕНЮК (2,4%), Виктор ЮЩЕНКО (0,7) и Владимир ЛИТВИН (0,6%)

В.ЯНУКОВИЧ – первый во всех округах. С.ТИГИПКО - второй во всех округах, кроме двух, где он третий (Красный Луч) и четвертый (Сватово), Ю.ТИМОШЕНКО – третья во всех округах, кроме Красного Луча и Сватова (вторая) и Лисичанска, Антрацита, Стаханова (четвертая). П.СИМОНЕНКО – третий в пяти округах и четвертый в семи. У А.ЯЦЕНЮКА – все пятые позиции. У В.ЮЩЕНКО – все шестые, кроме трех “семерок”. У В.ЛИТВИНА – все седьмые, кроме трех “шестерок” (обмен с Ющенко) и Октябрьского р-на Луганска, где он восьмой.