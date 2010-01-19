На Полтавщине поддержали Тимошенко и Януковича

Лидером президентских выборов в Полтавской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 32% избирателей (257 тысяч чел.) по итогам обработки почти 98% бюллетеней с 8 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали 25,27% избирателей; на третьем – Сергей ТИГИПКО (12,3%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (9,1).

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (4,85), Владимир ЛИТВИН (3,72) и Виктор ЮЩЕНКО (3,07).

Ю.ТИМОШЕНКО стала первой в шести округах (включая оба в г.Полтава), В.ЯНУКОВИЧ – в двух (включая Кременчуг). Все третьи позиции - за С.ТИГИПКО. Все четвертые – за А.ЯЦЕНЮКОМ. Все пятые, кроме двух, - за П.СИМОНЕНКО.

В.ЛИТВИН и В.ЮЩЕНКО приблизительно поровну поделили следующие шестые-седьмые места.