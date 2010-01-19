В Крыму поддержали Януковича и Тимошенко

Лидером президентских выборов в Автономной республике Крым, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали 61,13% избирателей (более 600 тысяч чел.) по итогам обработки почти 98% бюллетеней с 10 избирательных округов региона (плюс 115 тысяч – Севастополь).

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Юлия ТИМОШЕНКО (в Севастополе 4-я), которую поддержали 12,1% избирателей; на третьем (в Севастополе – 2-й) – Сергей ТИГИПКО (10,9%), на четвертом (в Севастополе – 3-й) – Петр СИМОНЕНКО (4,47).

Дальше идут Арсений ЯЦЕНЮК (2,56), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (1,35) и Виктор ЮЩЕНКО (1,27).

В.ЯНУКОВИЧ ни с кем не делит лидерства в округах – все 10 плюс Севастополь за ним с большим отрывом от Ю.ТИМОШЕНКО (в шести округах) и от С.ТИГИПКО (в четырех) и в Севастополе. Третья позиция в АРК за теми же кандидатами.

Везде четвертый, кроме Севастополя, П.СИМОНЕНКО. Везде пятый, кроме Севастополя, А.ЯЦЕНЮК. Пять шестых мест, по два седьмых-восьмых, одно девятое и пятое в Севастополе – у И.БОГОСЛОВСКОЙ.