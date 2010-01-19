На Львовщине поддержали Ющенко и Тимошенко

Лидером президентских выборов во Львовской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 34,58% избирателей (почти 500 тысяч чел.) по итогам обработки почти 98% бюллетеней с 12 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЮЩЕНКО, которого поддержали 30,8% избирателей; на третьем – Арсений ЯЦЕНЮК (11%), на четвертом – Виктор ЯНУКОВИЧ (5,68).

Дальше идут Олег ТЯГНИБОК (5,35), Сергей ТИГИПКО (4,81) и Анатолий ГРИЦЕНКО (2,05).

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО поделили лидерство в округах – по шесть (из них все четыре в г.Львове - за В.ЮЩЕНКО). Они же вторые тоже по шесть раз. Третья позиция на Львовщине безраздельно за А.ЯЦЕНЮКОМ - все округа.

В.ЯНУКОВИЧ – пятью четвертый, шестью пятый и один раз на шестом месте. О.ТЯГНИБОК – шесть раз четвертый, дважды пятый и четыре раза (все округа г.Львова) на шестой позиции. Все оставшиеся «4-ки, 5-ки и 6-ки» - за С.ТИГИПКО

«Человек-7» на Львовщине - А.ГРИЦЕНКО: все округа.