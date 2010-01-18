ЦИК обработала 98,61% протоколов: Тимошенко улучшила результат

19:11, 18 января 2010
Политика
1895 0

Не поддержали ни одного - 2,2%

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 98,61% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,30% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,02%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,49%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter