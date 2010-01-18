В ЦИК рассказали о «региональных» победах Януковича и Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по результатам обработки 97,44% протоколов лидирует в 11 регионах Украины, а Юлия ТИМОШЕНКО – в 16.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

В частности, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 61,1% избирателей в Крыму, 41,64% - в Днепропетровской области, 75,97% - в Донецкой, 29,65% - в Закарпатской, 50,83% - в Запорожской, 71,11% - в Луганской, 51.26% - в Николаевской, 51,24% - в Одесской, 50,24% - в Харьковской, 40,37% - в Херсонской области, 56,09% - в Севастополе.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО лидирует в Винницкой области, где за нее отдали голоса 46,97% избирателей, в Волынской – 53,8%, в Житомирской – 32,79%, Ивано-Франковской – 38,98%, Киевской – 42,29%, Кировоградской – 34,58%, Львовской – 34,62%, Полтавской - 32,02%, Ривненской – 43,85%, Сумской – 36,07, Тернопольской – 35,67%, Хмельницкой – 40,06%, Черкасской – 41,09%, Черновицкой – 32,17%, Черниговской – 42,79% и в Киеве – 35,76%.