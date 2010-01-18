Наблюдатели МРИ дали предварительную оценку выборам

Делегация наблюдателей Международного республиканского института (МРИ) заявляет, что выборы Президента Украины 17 января в целом отвечают международным стандартам.

Такое предварительное заявление МРИ озвучил на пресс-конференции в УНИАН член совета директоров МРИ, бывший конгрессмен США Джим КОЛБИ.

В заявлении отмечается, что избирательная компания была конкурентной и открытой, с широким участием политических партий и кандидатов. «Важно, что применение административного ресурса в ходе кампании в значительной мере отсутствовало», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что «принятие в последнюю минуту изменения в избирательный закон и постановления создали путаницу около самого закона и его трактовки».

По мнению наблюдателей МРИ, есть несколько составляющих электорального процесса, которые требуют улучшения в случае, если Украина намерена продолжать свое демократическое развитие и постепенно повышать общественное доверие к избирательному процессу в будущем, в том числе, нормы и процедуры должны быть согласованы заблаговременно.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что списки избирателей все еще остаются проблемой украинских выборов. «В то время, как Украину можно поздравить с созданием первого централизованного электронного реестра избирателей, остаются огромные проблемы с точностью списков и их ведением», - говорится в заявлении.

Вопрос голосования на дому тоже внес определенную путаницу в день выборов из-за противоречивых решений относительно необходимых для этого требований.

«Возможно, полностью решить все эти проблемы до второго тура президентских выборов 7 февраля будет сложно. Однако для Украины, страны, где начиная с 1997 года состоялось семь общегосударственных выборов, урегулировать эти проблемы к следующему избирательному циклу обязательно», - говорится в заявлении.

По словам Дж.КОЛБИ, МРИ в ближайшее время подготовит полный заключительный отчет.

В состав международной делегации МРИ входят представители Европы и США. Делегация наблюдала за выборами на более чем 100 избирательных участках в Черкасской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Киевской, Одесской, Закарпатской и Житомирской областях, а также в Крыму.