Шаповал говорит, что наступил мертвый сезон

Никаких жалоб от кандидатов в президенты по голосованию в первом туре в Центральную избирательную комиссию пока не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

«Никаких жалоб от кандидатов на пост Президента не поступало. Сейчас, очевидно, мертвый сезон – пауза осмысления. Предполагаю, что эти жалобы предварительно заготовлены, и они будут», - сказал В.ШАПОВАЛ.