Королевская: монополия Яуковича в Луганской области разрушена

Луганская область будет лидером по количеству обращений в суд, связанных с фальсификациями во время первого тура выборов Президента Украины.

Об этом в ходе телемоста в эфире программы «Шустер Lіve» на телеканале «Україна» заявила руководитель Луганского и Донецкого областных избирательных штабов Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

"Такое количество правонарушений, которое мы зафиксировали за день, регион не видел еще ни в одной избирательной кампании», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она перечислила основные виды нарушений, которые были зафиксированы на избирательных участках в Луганской области: подвоз избирателей на участки, «карусели», агитация в день выборов, манипуляции со списками избирателей и тому подобное.

«Я думаю, тот опыт по борьбе с фальсификациями, который мы приобрели всего за один-единственный день, понадобится нам еще во многих избирательных кампаниях», - заявила народный депутат.

По ее убеждению, Луганская область "показала неплохой результат" в первом туре президентских выборов. "Монополия ЯНУКОВИЧА в Луганской области разрушена", - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.