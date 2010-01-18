ЦИК обработала 6,04% протоколов: разрыв между лидерами растет

По результатам обработки 6,04% электронных протоколов, в первом туре выборов Президента лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию.

По результатам обработки 6,04% протоколов, В.ЯНУКОВИЧ набрал 40,74% голосов избирателей.

На втором месте Юлия ТИМОШЕНКО – 23,99%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 10,84%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,04%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,25%.

Далее идут: Петр СИМОНЕНКО (3,98%), Владимир ЛИТВИН (2,67%), Олег ТЯГНИБОК (1,08%), Анатолий ГРИЦЕНКО (0,94%), Александр МОРОЗ (0,51%). Не поддержали ни одного из кандидатов - 2,09% избирателей.

Это данные по результатам обработки 743 631 бюллетеня.